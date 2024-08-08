Российско-американской балерине запросили 15 лет по делу о госизмене

Прокурор запросил 15 лет колонии балерине Карелиной, обвиняемой в госизмене

В ходе прений сторон в Свердловском областном суде прокурор, поддерживающий государственное обвинение, попросил приговорить к 15 годам лишения свободы гражданку России и США Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Также прокурор считает необходимым наложить на подсудимую штраф в размере 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на 15 августа.

На суде Карелина признала вину. Процесс проходил в закрытом режиме.

Об аресте 33-летней балерины стало известно в феврале. Она училась в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Карелина гастролировала в Америке, поступила там в Университет Мэриленда, вышла замуж за американца и получила гражданство США.

ФСБ выяснила, что с февраля 2022 года балерина собирала деньги на приобретение для ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.