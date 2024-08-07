Арестованная в России балерина признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Балерина Карелина признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Гражданка России и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала вину в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным ФСБ, женщина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинской армии.

О ее аресте стало известно в феврале. 33-летняя Карелина училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Она выступала в Америке и поступила в Университет Мэриленда. Там балерина вышла замуж за американца и получила гражданство США.

ФСБ выяснила, что с февраля 2022 года Карелина собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.