Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:59, 7 августа 2024Силовые структуры

Арестованная в России балерина признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Балерина Карелина признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Гражданка России и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), признала вину в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

По данным ФСБ, женщина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинской армии.

О ее аресте стало известно в феврале. 33-летняя Карелина училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Она выступала в Америке и поступила в Университет Мэриленда. Там балерина вышла замуж за американца и получила гражданство США.

ФСБ выяснила, что с февраля 2022 года Карелина собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      Врач объяснила причины учащения приступов изжоги в жару

      Москвичам предложили делать скидку на один вид штрафов

      В России заметили редкого черного аиста

      Мизулина ответила на извинения Лебедева

      Московских врачей направили в Курскую область для оказания помощи

      Газовика отправили под домашний арест из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

      Кости жившего 700 тысяч лет назад «хоббита» нашли на острове

      Фитнес-тренер объяснила девушкам необходимость тренировать спину

      Хирург показал новый нос бывшей жены Аршавина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше