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16:05, 7 августа 2024Силовые структуры

В российском суде рассказали о процессе над обвиняемой в госизмене балериной

Свердловский облсуд завершил следствие по делу о госизмене балерины Карелиной
Начало событий в новости Арестованная в России балерина признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловский областной суд завершил разбирательство по уголовному делу о госизмене, в котором обвиняется гражданка России и США Ксения Карелина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Процесс проходит в закрытом режиме. Судебное следствие окончено, 8 августа стороны перейдут к прениям. Как ожидается, государственный обвинитель выскажет свою позицию относительно наказания для подсудимой, после чего выступит защита, а затем с последним словом Карелина.

Ранее 7 августа ее адвокат сообщил, что она признала вину в госизмене.

Об аресте 33-летней Карелиной стало известно в феврале. Она училась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге, а высшее образование получила на историческом факультете УрФУ в 2014 году. Карелина гастролировала в Америке, поступила там в Университет Мэриленда, вышла замуж за американца и получила гражданство США.

ФСБ выяснила, что с февраля 2022 года балерина собирала деньги на приобретение для ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.

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      Любовь Ширижик
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