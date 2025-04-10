Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 10 апреля 2025Силовые структуры

Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

Адвокат балерины Карелиной: Она может жить где угодно, кроме России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Адвокат российско-американской балерины подтвердил ее участие в обмене заключенными

Фото: Dmitry Chasovitin / Reuters

Гражданка России и США балерина Ксения Карелина может жить где угодно, кроме России, потому что де-юро является помилованной. Об этом сообщает Shot со ссылкой на ее адвоката в своем Telegram-канале.

По данным канала, адвокат балерины рассказал, что сейчас она летит из Абу-Даби в США.

Ранее, адвокат Карелиной подтвердил ее участие в обмене заключенными между Россией и США.

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил балерину к 12 годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей и признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года Карелина собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Армия РФ нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

    Российские войска заняли населенный пункт в Сумской области

    Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

    Россия и США обменялись заключенными. Среди освобожденных финансировавшая ВСУ балерина. Кто еще вышел на свободу?

    Власти сообщили о скором начале испытаний поезда метро «Москва-2026»

    Делегации России и США ушли на перерыв

    Госсекретарь США раскрыл судьбу обмененной с Россией заключенной

    Ефремову предрекли судьбу Паши Техника

    В российском регионе суд заочно приговорил организатора расправы над семьей к 24 годам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше