Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

Адвокат балерины Карелиной: Она может жить где угодно, кроме России

Начало событий в новости Адвокат российско-американской балерины подтвердил ее участие в обмене заключенными

Гражданка России и США балерина Ксения Карелина может жить где угодно, кроме России, потому что де-юро является помилованной. Об этом сообщает Shot со ссылкой на ее адвоката в своем Telegram-канале.

По данным канала, адвокат балерины рассказал, что сейчас она летит из Абу-Даби в США.

Ранее, адвокат Карелиной подтвердил ее участие в обмене заключенными между Россией и США.

15 августа 2024 года Свердловский областной суд приговорил балерину к 12 годам колонии общего режима. Ее также оштрафовали на 300 тысяч рублей и признали виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в феврале 2022 года Карелина собрала и перевела деньги украинско-американской организации, которые направлялись на приобретение экипировки, средств поражения и боеприпасов, а также предметов тактической медицины для украинских военных.