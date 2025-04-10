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13:32, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российско-американская балерина была помилована указом Путина

Балерина Карелина была помилована указом Путина в апреле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

Фото: Dmitry Chasovitin / Reuters

Гражданка России и США балерина Ксения Карелина была помилована указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, это произошло в апреле.

Ранее, адвокат балерины рассказал, что Карелина может жить где угодно, кроме России, потому что де-юро является помилованной. Сейчас она летит из Абу-Даби в США.

ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках него задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.

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