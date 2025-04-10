ФСБ подтвердила обмен заключенными между Россией и США в Абу-Даби

ФСБ подтвердила состоявшийся между США и Россией обмен заключенными

ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом в четверг, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, задержанного на Кипре россиянина Артура Петрова обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину, помилованную в апреле указом президента России.

О состоявшемся между Россией и США обмене заключенными ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Руководитель ЦРУ обсуждал обмен с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, а также с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.