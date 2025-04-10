Обмен россиянина Артура Петрова на балерину Карелину попал на видео

ФСБ показала момент обмена россиянина Петрова на балерину Карелину

ФСБ подтвердила обмен заключенными между Россией и США в Абу-Даби

Начало событий в новости ФСБ подтвердила обмен заключенными между Россией и США в Абу-Даби

ФСБ показала момент обмена россиянина Артура Петрова на российско-американскую балерину Ксению Карелину. Соответствующие кадры опубликовало агентство РИА Новости.

На видео показано, как силовики выводят Карелину из служебного автомобиля и провожают ее в самолет.

Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

О состоявшемся между Россией и США обмене заключенными ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Руководитель ЦРУ обсуждал обмен с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым, а также главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.