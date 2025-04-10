Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 10 апреля 2025Силовые структуры

Обмен россиянина Артура Петрова на балерину Карелину попал на видео

ФСБ показала момент обмена россиянина Петрова на балерину Карелину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ подтвердила обмен заключенными между Россией и США в Абу-Даби

ФСБ показала момент обмена россиянина Артура Петрова на российско-американскую балерину Ксению Карелину. Соответствующие кадры опубликовало агентство РИА Новости.

На видео показано, как силовики выводят Карелину из служебного автомобиля и провожают ее в самолет.

Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила обмен заключенными между США и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

О состоявшемся между Россией и США обмене заключенными ранее сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Руководитель ЦРУ обсуждал обмен с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым, а также главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Назван формат «Бессмертного полка» в 2025 году

    В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

    Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

    Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше