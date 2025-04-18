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13:57, 18 апреля 2025Бывший СССР

Литва начала укреплять границу с Россией

Politico: Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва модернизирует и укрепляет Сувалкский коридор для защиты от нападения России на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя министра обороны республики Томас Годляускаса.

По его словам, Вильнюс хочет укрепить дороги для наращивания военно-гражданской логистики через коридор. «Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны», — заявил Годляускас.

Сувалоковский коридор — это 100-киллометровый участок на границе Литвы с Польшей, который с двух сторон окружен границами России (Калининградская область) и Белоруссии. Эксперты называют его «ахиллесовой пятой НАТО».

Politico пишет, что Польшу и Литву связывают две основные дороги. Варшава и Вильнюс хотят развивать инфраструктуру за их пределами для улучшения потока товаров, облегчения перемещения войск и возможной эвакуации гражданского населения в случае войны.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что страны НАТО укрепляют свои военные позиции на границе с Калининградской областью.

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