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11:46, 22 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали «дождичек»

Синоптик Позднякова: Днем 22 июля в столичном регионе возможен небольшой дождь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жителей столичного региона в среду, 22 июля, может ждать небольшой «дождичек», сообщила в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ночью 22 июля из-за обострения атмосферного фронта на востоке Подмосковья местами прошли ливни. В Кашире за 12 часов выпало 30 миллиметров осадков, в Коломне 11 миллиметров. К утру среды фронтальная система еще не покинула Подмосковье.

Днем 22 июля юго-восток Московской области будет закрыт облаками этого фронта. «Днем атмосфера над столичным регионом сохранится неустойчивая, за счет развития конвекции после полудня местами может собраться дождичек», — рассказала синоптик.

Ранее жителям столицы и Подмосковья предсказали дожди на протяжении всей предстоящей недели. Осадки будут небольшими и пройдут местами. Они ожидаются как в дневное, так и в ночное время.

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