Россиян предупредили об одной опасности чаепитий

Терапевт Умрик: Продукты к чаю могут навредить печени

Врач-терапевт Дарья Умрик предупредила, что чаепитие может навредить печени. О потенциальной опасности этой традиции она рассказала NEWS.ru.

Умрик подчеркнула, что чай и содержащиеся в нем вещества, такие как метилксантины, теофиллин и теобромин, не вредят печени. Однако напиток редко пьют без всего, предпочитая употреблять его вприкуску со сладостями или бутербродами с колбасой.

По словам врача, эти типичные для чаепития продукты и представляют опасность для здоровья. «Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени — серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира», — пояснила терапевт.

Ранее фитнес-тренер Лера Буры призвала не пытаться «чистить» печень от токсинов. По ее словам, организм не нуждается в детокс-диетах, так как процесс очищения проводит непрерывно и без какой-либо помощи.