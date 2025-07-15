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13:34, 15 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об одной опасности чаепитий

Терапевт Умрик: Продукты к чаю могут навредить печени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Дарья Умрик предупредила, что чаепитие может навредить печени. О потенциальной опасности этой традиции она рассказала NEWS.ru.

Умрик подчеркнула, что чай и содержащиеся в нем вещества, такие как метилксантины, теофиллин и теобромин, не вредят печени. Однако напиток редко пьют без всего, предпочитая употреблять его вприкуску со сладостями или бутербродами с колбасой.

По словам врача, эти типичные для чаепития продукты и представляют опасность для здоровья. «Если переборщить с ними, то велик риск неалкогольной жировой болезни печени — серьезное заболевание, при котором в клетках печени откладывается много жира», — пояснила терапевт.

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