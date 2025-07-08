Россиянам посоветовали отказаться от детокса и чисток на соках

Тренер Буры: Организм не нуждается в очищении с помощью детокса и диет на соках

Идея, будто организм нуждается в дополнительном очищении от токсинов с помощью диет на соках, детокс-чаев и специальных БАДов, не имеет научных доказательств, заявила фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры. Отказаться от детокса и чисток организма она посоветовала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«С точки зрения доказательной медицины детокс — это не разовая акция, а постоянный процесс, который организм выполняет самостоятельно», — подчеркнула тренер. По ее словам, помочь организму в детоксикации помогут не БАДы и детокс-диеты, а регулярное движение.

Физическая активность ускоряет кровообращение и лимфоток, улучшает работу кишечника и дыхательной системы Лера Буры фитнес-тренер

Также способствуют эффективному выведению почками продуктов обмена достаточное потребление воды и полноценное питание, продолжила Буры. Она отметила, что, например, клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, а антиоксиданты из овощей и фруктов поддерживают работу печени. Не менее важен для очищения организма, по ее словам, качественный полноценный сон.

Ранее фитнес-тренер Лера Буры посоветовала упражнения для избавления от «компьютерной» шеи. Среди прочего она посоветовала делать плавные наклоны и повороты головы, чтобы расслабить мышцы.