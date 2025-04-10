Фитнес-тренер посоветовала упражнения для избавления от «компьютерной» шеи

Фитнес-тренер Лера Буры посоветовала упражнения для избавления от «компьютерной» шеи. Ее слова приводят «Известия».

Специалист посоветовала делать плавные наклоны и повороты головы, чтобы расслабить мышцы. Еще одно упражнение — медленные круги плечами, чтобы снять напряжение. «Также можно попробовать работать с лопатками: сведение и разведение лопаток помогают раскрыть грудную клетку и снять напряжение в верхней части спины», — добавила она.

Также Буры рекомендовала включить в распорядок дня регулярные физические упражнения, прогулки и растяжку. «При этом осознание важности правильной осанки и регулярных перерывов предотвратит хроническое напряжение. Кроме того, важен стресс-менеджмент: снижение уровня стресса благоприятно сказывается на общем состоянии мышц и позвоночника», — отметила эксперт.

Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова дала советы желающим похудеть к лету. Эксперт рекомендовала тренироваться три-четыре раза в неделю.