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19:25, 7 апреля 2025Спорт

Тренер дала советы желающим похудеть к лету

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова дала советы желающим похудеть к лету. Ее слова приводят «Известия».

Эксперт рекомендовала тренироваться 3–4 раза в неделю. Она заявила, что силовые тренировки и кардио отлично сжигают калории и поддерживают мышцы, и обратила внимание на то, что наиболее эффективными станут силовые упражнения на крупные группы мышц (спину, ноги и пресс).

Дерендеева-Куртова уточнила, что следует создать умеренный дефицит калорий. Отмечается, что умеренный дефицит в 200–500 калорий в день поможет безопасно похудеть.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям этой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок. По словам специалиста, бег им противопоказан.

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