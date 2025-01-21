Врач дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что людям из такой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок. Бег, по словам Ерастова, им противопоказан. «При упражнениях с весами стоит выбрать минимальные значения и тренажеры, где тело занимает положение сидя и лежа без осевых нагрузок. Так можно заниматься два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день», — отметил врач.

Перед началом тренировок Ерастов рекомендовал пожилым людям пройти полное медицинское обследование. «Все движения следует делать под строгим контролем тренера, не отвлекаясь, плавно, без рывков. Хорошо разминайтесь перед тренировкой», — добавил специалист.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов назвал сроки для получения результата в тренировках. Эксперт заявил, что для новичков в зале первые успехи можно будет наблюдать уже через месяц-два.