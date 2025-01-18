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13:48, 18 января 2025Спорт

Эксперт назвал сроки для получения результата в тренировках

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lebedev Roman Olegovich / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов назвал сроки для получения результата в тренировках. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что для новичков в зале первые успехи можно будет наблюдать уже через месяц-два. Он подчеркнул, что для этого должен быть профессионально подготовленный план тренировок. Первые полгода-год занятий показатели набора мышечной массы будут варьироваться между 0,2-2 килограмма в месяц.

Аверьянов добавил, что помимо изначальных данных, особую роль будет играть восстановление. Он рекомендовал спать не менее 7 часов, потреблять достаточное количество белков и имеет небольшой профицит энергии.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала частые ошибки в тренировках. Ротач заявила, что для получения оптимального эффекта от тренировок и во избежание травм необходимы правильная форма и техника. Она подчеркнула, что часто тренирующиеся неправильно выполняют упражнения или делают их не в полную амплитуду.

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