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19:44, 17 января 2025Спорт

Эксперт назвала популярные ошибки в тренировках

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала популярные ошибки в тренировках. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что для получения оптимального эффекта от тренировок и избежания травм необходимы правильная форма и техника. Она подчеркнула, что часто тренирующиеся неправильно выполняют упражнения или делают их не в полную амплитуду.

Одной из наиболее распространенных ошибок новичков в тренажерном зале Ротач назвала зацикленность на одном виде нагрузок, в основном это кардио. По ее мнению, организм быстро привыкает к нагрузке и уже не испытывает стресс при выполнении упражнений.

Ранее фитнес-эксперт Михаэль Шлеттер развеял популярные мифы об упражнениях на пресс. Специалист отметил, что между количеством скручиваний и результатом нет прямой зависимости. Он также рассказал об отсутствии необходимости делать упражнения на пресс каждый день и возможности специально проработать нижнюю часть тела.

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