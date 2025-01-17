Фитнес-эксперт развеял популярные мифы о тренировках на пресс

Фитнес-эксперт Михаэль Шлеттер развеял популярные мифы о тренировках на пресс. Его слова приводит Men Today.

Специалист отметил, что между количеством скручиваний и результатом нет прямой зависимости. «Видимость пресса зависит от жира в организме, обычно нужно иметь десять процентов или меньше, чтобы увидеть кубики», — заявил Шлеггер.

Он также рассказал об отсутствии необходимости делать упражнения на пресс каждый день и возможности специально проработать нижнюю часть тела. Кроме того, Шлеггер опроверг утверждение о том, что для тренировок на пресс не нужны дополнительные отягощения.

«Такие упражнения, как подъемы корпуса с отягощением и подъемы ног с сопротивлением, лучше накачают пресс, чем любая версия скручиваний без отягощения», — добавил он.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для ускорения похудения. Тренер рекомендовала выполнять подтягивания коленей к груди, ягодичный мостик, обратную планку, отжимания, отжимания с прыжками, выпрыгивания из приседа, махи ногами вперед и джампинг джек.