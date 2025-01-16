Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять подтягивания коленей к груди, ягодичный мостик, обратную планку, отжимания, отжимания с прыжками, выпрыгивания из приседа, махи ногами вперед и джампинг джек. Для последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Она добавила, что для ускоренного похудения подходят упражнения с замкнутой цепью, так как они воздействуют более чем на одну зону тела. Обычно такие упражнения выполняются на неподвижном объекте вроде пола или перекладины и могут быть с отягощением или собственным весом.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.