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14:25, 16 января 2025Спорт

Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять подтягивания коленей к груди, ягодичный мостик, обратную планку, отжимания, отжимания с прыжками, выпрыгивания из приседа, махи ногами вперед и джампинг джек. Для последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Она добавила, что для ускоренного похудения подходят упражнения с замкнутой цепью, так как они воздействуют более чем на одну зону тела. Обычно такие упражнения выполняются на неподвижном объекте вроде пола или перекладины и могут быть с отягощением или собственным весом.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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