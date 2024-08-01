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16:55, 1 августа 2024Спорт

Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

В материале выделено упражнение скалолаз. В качестве его преимуществ называются нагрузка сразу на несколько групп мышц, сжигание большого количества калорий. Кроме того, для его выполнения не требуется инвентарь и оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

Также авторы описали правильную технику выполнения упражнения. Исходное положение — встаньте в упор лежа, полностью вытяните тело, ладони расположите точно под плечами. Затем поочередно подтягивайте правое и левое колено к груди и быстро возвращайтесь в исходное положение. Постепенно можно увеличивать количество повторов, начиная с двух-трех подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для сжигания жира. Он рекомендовал выполнять ходьбу с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук, а также приставные шаги.

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      Андрей Стрельцов
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