Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

Россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

В материале выделено упражнение скалолаз. В качестве его преимуществ называются нагрузка сразу на несколько групп мышц, сжигание большого количества калорий. Кроме того, для его выполнения не требуется инвентарь и оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

Также авторы описали правильную технику выполнения упражнения. Исходное положение — встаньте в упор лежа, полностью вытяните тело, ладони расположите точно под плечами. Затем поочередно подтягивайте правое и левое колено к груди и быстро возвращайтесь в исходное положение. Постепенно можно увеличивать количество повторов, начиная с двух-трех подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для сжигания жира. Он рекомендовал выполнять ходьбу с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук, а также приставные шаги.