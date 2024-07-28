Мастер спорта назвал лучшие упражнения для сжигания жира

Тренер Прыгунов: сжигать жир нужно упражнениями при пульсе 65-70 % от максимума

Фитнес-тренер, мастер спорта России по бодибилдингу Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для сжигания жира. Его слова приводит «Доктор Питер».

Прыгунов заявил, что следует выполнять упражнения, которые дают нужное пульсовое значение без колебаний. Упражнения не должны уводить пульс выше обозначенных значений, он должен составлять 65-70 процентов от максимума.

Тренер рекомендовал выполнять ходьбу с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук, а также приставные шаги. Он подчеркнул, что нужно делать среднее количество повторений и не уходить в упор лежа на прямых руках.

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