Россиянам указали на несколько опасных последствий лишнего веса

Реабилитолог Одинцев: лишний вес грозит болезнями позвоночника и диабетом

Лишний вес грозит развитием многих опасных заболеваний, предупредил реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев. На несколько наиболее серьезных последствий избыточного веса он указал россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Одинцева, лишний вес оказывает дополнительную нагрузку на позвоночник, из-за чего у человека могут появиться остеохондроз, межпозвонковые грыжи и протрузии, другие болезни опорно-двигательного аппарата. «Не секрет, что лишний вес и ожирение — факторы риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес увеличивает нагрузку на "пламенный мотор" и, кстати, на суставы тоже. Боль и проблемы могут возникнуть из-за лишних килограммов», — добавил он.

Кроме того, продолжил специалист, страдает и психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей с лишним весом. Они, по словам реабилитолога, часто сталкиваются с дискриминацией, насмешками и социальной изоляцией, что приводит к низкой самооценке, депрессии и тревожным расстройствам. Помочь в борьбе за здоровый вес, добавил он, помогут сбалансированное питание, контроль за потреблением жидкости, физические нагрузки, массаж, употребление микроэлементов для эластичности кожи, управление стрессом и проверка эндокринной системы.

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