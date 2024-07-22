Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:39, 22 июля 2024Забота о себе

Россиянам указали на несколько опасных последствий лишнего веса

Реабилитолог Одинцев: лишний вес грозит болезнями позвоночника и диабетом

Фото: i yunmai / Unsplash

Лишний вес грозит развитием многих опасных заболеваний, предупредил реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев. На несколько наиболее серьезных последствий избыточного веса он указал россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Одинцева, лишний вес оказывает дополнительную нагрузку на позвоночник, из-за чего у человека могут появиться остеохондроз, межпозвонковые грыжи и протрузии, другие болезни опорно-двигательного аппарата. «Не секрет, что лишний вес и ожирение — факторы риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес увеличивает нагрузку на "пламенный мотор" и, кстати, на суставы тоже. Боль и проблемы могут возникнуть из-за лишних килограммов», — добавил он.

Кроме того, продолжил специалист, страдает и психическое здоровье и эмоциональное благополучие людей с лишним весом. Они, по словам реабилитолога, часто сталкиваются с дискриминацией, насмешками и социальной изоляцией, что приводит к низкой самооценке, депрессии и тревожным расстройствам. Помочь в борьбе за здоровый вес, добавил он, помогут сбалансированное питание, контроль за потреблением жидкости, физические нагрузки, массаж, употребление микроэлементов для эластичности кожи, управление стрессом и проверка эндокринной системы.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал лучшие продукты для нормализации работы ЖКТ. Он посоветовал россиянам для улучшения пищеварения чаще есть квашеную капусту и кимчи.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Стало известно о наступлении российских военных на авдеевском направлении

      Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

      Обвиняемого в мошенничестве экс-гендиректора «Автоматики» перевели под домашний арест

      Россиянка рассказала о пытавшемся втайне получить выплаты отце во время похорон бойца СВО

      Россиянам назвали условия покупки нового автомобиля

      Путин разрешил тратить материнский капитал на ИЖС

      Суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Донецку

      В Казахстане раскрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше