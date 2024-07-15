Россиянам посоветовали чаще есть квашеную капусту

Гастроэнтеролог Булсевич: для улучшения пищеварения надо есть квашеную капусту

Ферментированные продукты полезны для здоровья кишечника, поскольку в процессе их приготовления вырабатываются полезные для пищеварения пробиотики, рассказал гастроэнтеролог Уилл Булсевич. Лучшие продукты для нормализации работы ЖКТ он назвал изданию Eating Well.

Булсевич посоветовал россиянам для улучшения пищеварения чаще есть квашеную капусту и кимчи. Эти продукты богаты антиоксидантами, витамином С, клетчаткой, пре- и пробиотиками, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, укрепляют иммунитет.

К тому же, продолжил врач, кимчи надо употреблять в пищу тем, кто хочет похудеть, поскольку этот продукт способствует сокращению количества жира в области живота и снижает риск сахарного диабета второго типа.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов призвал отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом. Он пояснил, что в этих продуктах в жаркую погоду могут стремительно развиваться опасные для здоровья бактерии.