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15:26, 10 июля 2024Забота о себе

Врач призвал россиян отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом

Гастроэнтеролог Логинов призвал отказаться от мяса и вяленой рыбы в жару

Фото: Jason Leung / Unsplash

В жаркую погоду на многих продуктах стремительно размножаются бактерии, некоторые из которых представляют смертельную опасность, предупредил гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов. Поэтому в беседе с «Лентой.ру» врач призвал россиян на время отказаться от нескольких популярных продуктов.

В первую очередь доктор посоветовал минимизировать в меню присутствие мяса и морепродуктов. Он объяснил, что эти продукты при неправильном хранении и приготовлении могут быть заражены кишечной палочкой, сальмонеллой. Особую опасность при нарушении технологии приготовления представляют консервы, вяленая рыба, колбасная продукция, копчености. В них может развиваться бактерия, вызывающая ботулизм.

Также, продолжил Логинов, летом можно отравиться яйцами, молочными продуктами и сырами. Так, сырые или недоваренные яйца могут содержать сальмонеллу, а на скорлупе может размножаться кампилобактер. В молочных продуктах размножаются несколько видов опасных бактерий, вызывающих отравления.

Салаты, сэндвичи и другие готовые к употреблению продукты, особенно с майонезом или другими соусами, быстро портятся на жаре, поэтому их нужно либо сразу съедать, либо выбрасывать

Владимир Логиновгастроэнтеролог

Доктор посоветовал летом хранить продукты (даже консервы) в холодильнике. Овощи и фрукты перед употреблением следует тщательно мыть, добавил он. «Не оставляйте приготовленную пищу вне холодильника более чем на два часа. И, самое главное, при появлении малейших симптомов пищевого отравления немедленно обращайтесь к врачу», — подытожил гастроэнтеролог.

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      Вера Владзиевская
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