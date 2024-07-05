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14:28, 5 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали лучшие напитки в жару

Гастроэнтеролог Цимбалова призвала в жару пить обычную и минеральную воду

Фото: Unsplash

В жару необходимо пить не только обычную воду, но и минеральную, а также улучшающие пищеварение напитки, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Цимбалова. Лучшие напитки в жару она назвала россиянам в комментарии «Газете.Ru».

Врач объяснила, что минеральная вода лучше восполняет недостаток электролитов, которые организм теряет из-за активного потоотделения. Поэтому в жару минералка может быть даже полезнее обычной воды.

Также доктор призвала летом пить компоты и морсы домашнего приготовления и без сахара. Способен избавить от жажды и квас, добавила врач. Этот ферментированный напиток улучшает пищеварение и благотворно влияет на микрофлору. К тому же квас содержит витамины В, С и Е. Но и как в случае с морсом, квас должен быть домашним.

Доктор также посоветовала в жару пить кисломолочные продукты, например, айран или ряженку. «Они хорошо утоляют жажду благодаря молочной кислоте в составе, а также легко усваиваются организмом. Помимо этого, такие напитки стимулируют пищеварение и улучшают микрофлору кишечника», — добавила эксперт.

И напоследок Цимбалова призвала исключить из рациона сладкие газировки и пакетированные соки из-за большого количества сахара в составе.

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Ранее терапевт Светлана Каневская назвала главные правила питания в жару. И в первую очередь доктор рекомендовала отказаться от жирной пищи, так как она вызывает чувство усталости и тяжести.

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      Вера Владзиевская
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