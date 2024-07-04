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17:33, 4 июля 2024Забота о себе

Врач перечислила главные правила питания в жару

Терапевт Каневская: жирная пища может стать причиной усталости в жару

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Правильное питание и питьевой режим помогут легче пережить жару, рассказала доктор медицинских наук, терапевт Светлана Каневская. Главные правила питания летом она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Первым делом врач рекомендовала отказаться от жирной пищи, так как процесс переваривания еды создает тепловую энергию. Из-за этого организм получает двойной удар: жара воздуха и избыточное тепло изнутри от тяжелой еды представляют угрозу для здоровья. Кроме того, жирная пища может стать причиной усталости.

«Вместо этого употребляйте водянистые фрукты и овощи. Они хороший источник восполнения жидкости, витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Ешьте больше ягод, огурцов, помидоров, болгарского перца и сельдерея», — посоветовала Каневская.

Также в зной, по словам доктора, нужно ограничить употребление напитков с кофеином. Они могут вызывать обезвоживание, поскольку кофеин имеет мочегонный эффект. Обезвоживание же делает кровь густой, что увеличивает риск образования тромбов.

Употребление большого количества холодной пищи или напитков в течение дня избыточно охладить вас изнутри, при этом тело попытается снова согреться изнутри, что заберет энергию, и вы почувствуете себя усталым. Лучше приложить прохладный компресс к затылку и к месту сонных артерий

Светлана Каневскаятерапевт

Терапевт уточнила, что в жару важно пить воду правильно. Для борьбы с жаждой идеально подходит простая вода без сахара и наполнителей. Но важно избегать и другой крайности — употребления слишком большого количества воды. Обильное питье может вызвать потенциально смертельное состояние из-за снижения уровня натрия.

Врач отметила, что понять, обезвожен организм или нет, помогает цвет мочи. «Если она бледно-желтая, как цвет светлого лимонного сока, воды в организме достаточно. Если она темнеет, то вы обезвожены», — объяснила Каневская.

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Ранее терапевт Елена Круглова назвала напитки для утоления жажды в жару. Кроме воды, она посоветовала пить несладкий лимонад.

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      Вера Владзиевская
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