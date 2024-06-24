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15:32, 24 июня 2024Забота о себе

Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

Терапевт Круглова: в жару лучше пить воду и несладкий лимонад

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Сладкие напитки, газировка, а тем более пиво совершенно не подходят для утоления жажды в жару, подчеркнула врач-терапевт Елена Круглова. Какие напитки лучше всего пить летом, она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Круглова предупредила, что обезвоживание чаще всего бывает у детей и пожилых, но от него не застрахованы и остальные, особенно в жаркую погоду. По словам врача, это состояние проявляется сухостью во рту, слабостью, тошнотой, головокружением. Оно опасно тем, что может вызвать отек мозга. Лучший и самый простой способ обезопасить себя — пить обычную воду, говорит терапевт.

Многие люди недооценивают важность приема воды в жаркие дни и готовы заменить ее сладкими газировками, а то и пивом. И это большая ошибка!

Елена Кругловаврач-терапевт

Кроме того, врач назвала допустимыми в жару напитками домашний квас без сахара и несладкий лимонад. Чтобы максимально сохранить полезные свойства ягод и фруктов, она посоветовала не варить их, а заливать кипятком. Подавать получившийся напиток лучше всего остывшим с добавлением кусочков льда.

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