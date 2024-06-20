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18:25, 20 июня 2024Забота о себе

Врач назвала самую полезную зелень

Гастроэнтеролог Кашух назвала петрушку кладезью витамина С

Фото: PxHere

Зелень богата клетчаткой и множеством витаминов и минералов, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Самую полезную зелень врач назвала в комментарии для «Газеты.Ru».

По словам Кашух, один из самых полезных видов зелени — это петрушка. Она содержит много витамина С — в три раза больше, чем апельсины. А для того, чтобы получить дневную норму витамина К, необходимого для сосудов и сердца, достаточно съесть всего 10 граммов свежей петрушки.

Петрушка содержит калий — минерал, который поддерживает работу почек и надпочечников и укрепляет кости, — а также кальций и полезные для глаз витамин А и бета-каротин

Еще одним полезным видом зелени Кашух назвала укроп. Содержащиеся в нем магний, кальций, железо и витамин С ускоряют заживление ран и укрепляют иммунитет, добавила гастроэнтеролог. К тому же укроп помогает поддерживать здоровье сердца, так как способствует выводу из крови лишнего холестерина.

Также полезен и лук — зеленый и репчатый. По словам Кашух, он поддерживает иммунитет и облегчает течение простуд. Кроме того, она рекомендовала есть рукколу, так как она богата калием, магнием и кальцием, и чабрец, содержащий калий, кальций, марганец, витамины А, В и С. «Эфирные масла этой травы помогают лечить кашель, уменьшить боли во время менструации», — добавила врач.

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      Вера Владзиевская
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