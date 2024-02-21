Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

Гастроэнтеролог Лебедева предостерегла от употребления мяса сома и пангасиуса

Хотя рыба является важным источником жирных кислот омега-3, некоторые ее виды могут принести человеку больше вреда, чем пользы. Об этом заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «Российская газета».

Лебедева подчеркнула, что рыба обязательно должна присутствовать в рационе, поскольку она содержит необходимые организму жирные кислоты омега-3, которые защищают сосуды, предотвращают рак, диабет и болезнь Альцгеймера. Однако к употреблению некоторых сортов рыбы нужно подходить с осторожностью, предупредила врач. Так, по ее словам, сазан, карась, чехонь, вобла или язь могут содержать описторхов — плоских червей-паразитов, способных поражать печень человека.

Также специалистка предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меч, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например, ртуть и кадмий, способные отравить организм человека. Наиболее опасным для здоровья Лебедева назвала мясо сома, пангасиуса и тилапии. «Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая человеческими отходами», — заявила Лебедева.

Самыми безопасными видами рыб гастроэнтеролог назвала сельдь, горбушу, треску, минтая и скумбрию.

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