В России отреагировали на отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

Для России выглядит разумным, если Саудовская Аравия откажется ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он поддержал такой шаг Эр-Рияда.

«Если это подтвердится, это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет. Есть конфликт между двумя сторонами, между Украиной и Россией. Почему на этой конференции присутствует только одна из сторон, а второй даже приглашение не прислали? Смешно в ее отсутствии обсуждать какие-то мирные инициативы», — сказал сенатор.

Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей, а если и пошлют, то, я думаю, это будет крайне невысокий уровень Владимир Джабаров российский сенатор

Как пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Это связано с тем, что на мероприятие не пригласили Россию. Официально Эр-Рияд не комментировал информацию.

Саммит пройдет 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, приглашения приняли 106 из 160 государств. Из-за отсутствия России от поездки на конференцию отказался Китай, Бразилия и ЮАР также решили воздержаться от участия.