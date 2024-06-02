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19:51, 2 июня 2024Россия

В России отреагировали на отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на саммит по Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Для России выглядит разумным, если Саудовская Аравия откажется ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он поддержал такой шаг Эр-Рияда.

«Если это подтвердится, это разумное решение, ничего здесь сверхъестественного нет. Есть конфликт между двумя сторонами, между Украиной и Россией. Почему на этой конференции присутствует только одна из сторон, а второй даже приглашение не прислали? Смешно в ее отсутствии обсуждать какие-то мирные инициативы», — сказал сенатор.

Я думаю, пример Саудовской Аравии сподвигнет некоторые другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей, а если и пошлют, то, я думаю, это будет крайне невысокий уровень

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Это связано с тем, что на мероприятие не пригласили Россию. Официально Эр-Рияд не комментировал информацию.

Саммит пройдет 15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, приглашения приняли 106 из 160 государств. Из-за отсутствия России от поездки на конференцию отказался Китай, Бразилия и ЮАР также решили воздержаться от участия.

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      Варвара Кошечкина
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