Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите в Швейцарии

DPA: Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации дипломатических источников немецкого агентства DPA, Эр-Рияд принял решение отказаться от посещения конференции по урегулированию украинского конфликта. Такое решения связано с отказом приглашать на саммит Россию.

Официальные лица и публичные органы власти Саудовской Аравии в настоящий момент информацию не подтверждали. Также они ее не комментировали.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит королевство 1 июня. Украинский лидер был намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками в городе Джидда и заручиться поддержкой страны в преддверии саммита в Швейцарии. Позже визит был отменен.