Стало известно о планах Зеленского посетить Саудовскую Аравию

DPA: Зеленский отправится в Саудовскую Аравию 1 июня

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источник в украинском посольстве в Эр-Рияде.

Уточняется, что украинский лидер намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками в городе Джидда. По информации DPA, Зеленский планирует заручиться поддержкой на предстоящей конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.