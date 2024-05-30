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16:56, 30 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского посетить Саудовскую Аравию

DPA: Зеленский отправится в Саудовскую Аравию 1 июня

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источник в украинском посольстве в Эр-Рияде.

Уточняется, что украинский лидер намерен встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками в городе Джидда. По информации DPA, Зеленский планирует заручиться поддержкой на предстоящей конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

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      Кристина Есикова
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