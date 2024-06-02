Молния ударила в европейский город и ранила 10 человек

В чешском Либерце более 10 человек, включая детей, пострадали от удара молнии

В городе Либерце на северо-западе Чехии от удара молнии пострадало более 10 человек. Среди раненых есть дети, сообщает новостное издание Idnes со ссылкой на медиков и полицию.

Инцидент произошел 2 июня в одном из парков европейского города, молния ударила в дерево на его территории. «Пострадали от 10 до 15 человек. Некоторые из них потеряли сознание, медикам пришлось их приводить в чувство», — говорится в сообщении.

По данным представителя больницы Вацлава Ржичаржа, медицинскую помощь оказали пяти детям и восьми взрослым. В полиции сообщили, что число раненых достигает 15 человек.

Ранее в подмосковной Балашихе молния ударила в одного из прохожих по шоссе Энтузиастов. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.