Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:21, 31 мая 2024Силовые структуры

В Подмосковье мужчина погиб от удара молнии

В Балашихе мужчина погиб от травм после попадания в него молнии

Фото: Michał Mancewicz / Unsplash

В подмосковной Балашихе мужчина погиб от травм, полученных после попадания в него молнии. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в своем Telegram-канале.

«31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками», — говорится в публикации. Отмечается, что по факту случившегося была организована проверка.

Ранее в США молния ударила в фермера и стадо коров в штате Колорадо. Инцидент произошел в районе города Рэнд в 129 километрах от Дэнвера. 51-летний Майк Морган кормил скот, когда налетела гроза, и молния ударила в пастбище рядом с ним.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      В российском городе объявили ракетную опасность

      В России изменились правила расчета единого пособия на детей

      Россиян предупредили об изменении одной важной медицинской справки

      Пассажир сообщила подробности инцидента в московском метро

      В России изменили правила оказания юридической помощи

      На Украине начали эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

      Россиянам напомнили о необходимости отчитаться по счетам за рубежом

      Израиль захотел сбивать дроны многоствольными «Вулканами»

      В России начал действовать новый запрет для автомобилистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше