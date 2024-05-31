В Подмосковье мужчина погиб от удара молнии

В Балашихе мужчина погиб от травм после попадания в него молнии

В подмосковной Балашихе мужчина погиб от травм, полученных после попадания в него молнии. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в своем Telegram-канале.

«31 мая в городе Балашихе возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожими обнаружено тело мужчины с ожогами и электрометками», — говорится в публикации. Отмечается, что по факту случившегося была организована проверка.

Ранее в США молния ударила в фермера и стадо коров в штате Колорадо. Инцидент произошел в районе города Рэнд в 129 километрах от Дэнвера. 51-летний Майк Морган кормил скот, когда налетела гроза, и молния ударила в пастбище рядом с ним.