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14:10, 29 мая 2024Из жизни

Молния ударила в кормившего коров фермера и погубила его

New York Post: в США молния убила фермера и 34 коровы из его стада

Фото: Gero Camp / Unsplash

В США молния ударила в фермера и стадо коров в штате Колорадо. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 26 мая в районе города Рэнд в 129 километрах от Дэнвера. 51-летний Майк Морган кормил скот, когда налетела гроза, и молния ударила в пастбище рядом с ним. Мужчина потерял сознание. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Тесть и жена Моргана также находились рядом, они не получили травм. Заряд природного электричества поразил около 100 коров. Для 34 из них удар молнии также стал фатальным.

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По словам коронера округа, происшествие шокировало местных фермеров, которые живут сплоченной общиной, и все знают друг друга.

Ранее во Франции молния ударила в тренера детской футбольной команды во время внезапно налетевшей грозы в департаменте Па-де-Кале. После начала ливня он увел школьников с поля, но сам добраться до укрытия не успел.

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      Никита Савин
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