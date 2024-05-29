Молния ударила в кормившего коров фермера и погубила его

New York Post: в США молния убила фермера и 34 коровы из его стада

В США молния ударила в фермера и стадо коров в штате Колорадо. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 26 мая в районе города Рэнд в 129 километрах от Дэнвера. 51-летний Майк Морган кормил скот, когда налетела гроза, и молния ударила в пастбище рядом с ним. Мужчина потерял сознание. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Тесть и жена Моргана также находились рядом, они не получили травм. Заряд природного электричества поразил около 100 коров. Для 34 из них удар молнии также стал фатальным.

По словам коронера округа, происшествие шокировало местных фермеров, которые живут сплоченной общиной, и все знают друг друга.

Ранее во Франции молния ударила в тренера детской футбольной команды во время внезапно налетевшей грозы в департаменте Па-де-Кале. После начала ливня он увел школьников с поля, но сам добраться до укрытия не успел.