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13:24, 27 мая 2024Из жизни

Молния ударила в тренера детской футбольной команды

Во Франции молния убила 30-летнего тренера детской футбольной команды

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

Во Франции молния ударила в тренера детской футбольной команды во время внезапно налетевшей грозы в департаменте Па-де-Кале. Об этом сообщает телеканал France 3.

В четверг, 23 мая, 30-летний Жордан проводил тренировку с детьми, когда неожиданно начался дождь. Тренер решил увести юных футболистов с поля. Почти все успели вернуться в помещение, когда туда, где стоял Жордан, ударила молния. Прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

Кроме Жордана, пострадали несколько детей, которые не успели добраться до укрытия. Их доставили в больницу с ожогами и болями в груди. На следующий день медики сообщили, что никто из них серьезно не пострадал.

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«Для меня это какой-то кошмар. Я все надеюсь, что в какой-то момент проснусь», — сказал брат Жордана Лукас. Он рассказал, что брата очень любили дети и он всегда мог объяснить им, почему не нужно плакать после поражений.

France 3 уточняет, что 23 мая в регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, то есть угроза считалась минимальной.

Ранее сообщалось, что в Японии молния ударила в поле во время футбольного матча в школе. 18 детей получили травмы и были госпитализированы.

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      Никита Савин
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