Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

Metro: в Японии 18 школьников госпитализировали после удара молнии

В Японии молния ударила в школьников во время тренировочного матча по футболу. Об этом сообщает Metro.

Несчастный случай произошел 3 апреля в городе Миядзаки на футбольном поле на территории университета. Ученики двух школ играли в футбол, когда в поле ударила молния. В результате произошедшего 18 школьников получили травмы и были госпитализированы. У двух из них случилась остановка сердца, их реанимировали, но состояние остается тяжелым. Незадолго до произошедшего метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение.

Отмечается, что молния ударила в юных футболистов через несколько часов после того, как близ Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра.

Ранее сообщалось, что в Перу молния ударила в группу из шести французских туристов, которых возглавлял местный гид. Все они получили ожоги и другие травмы.