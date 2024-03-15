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11:30, 15 марта 2024Из жизни

Молния ударила в группу туристов во время похода

В Перу молния ударила в группу французских туристов рядом с горой Виникунка

Фото: Theo Tab / Unsplash

В Перу в группу из шести французских туристов, которых возглавлял местный гид, ударила молния. Об этом сообщает Barron's.

Туристы попали в грозу в понедельник, 11 марта, во время похода к знаменитой горе Виникунка, которая считается одной из главных достопримечательностей Перу наряду с городом Мачу-Пикчу.

В заявлении перуанской полиции сказано, что в группе были туристы от 22 до 40 лет. Все они получили ожоги и другие травмы. Гида врачам спасти не удалось. Он стал уже пятой жертвой молний в стране в этом году.

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Гора Виникунка, которую также называют разноцветной горой, очень популярна среди туристов. Она стала излюбленным местом для походов в последние десятилетия, так как потепление растопило ледники на ее вершине и обнажило естественные цвета пород. В основном это желтый, красный, бирюзовый и сиреневый.

Ранее сообщалось, что в США удар молнии погубил женщину, забиравшую дочерей из школы. Она стояла под деревом в парке неподалеку от здания школы, когда в нее попала молния.

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      Никита Савин
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