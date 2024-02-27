Удар молнии погубил забиравшую детей из школы женщину

Click Orlando: в США молния ударила в стоявшую под деревом в парке женщину

В США удар молнии погубил женщину, забиравшую дочерей из школы. Об этом сообщает Click Orlando.

19 августа 2022 года Николь Тедеско из города Винтер-Спрингс, штат Флорида, отправилась в начальную школу, чтобы забрать домой двух детей. Она стояла под деревом в парке неподалеку от здания школы, когда в нее попала молния. Спасти ее не удалось.

Отмечается, что в этот момент с ней были 10-летняя дочь и домашняя собака, а рядом стояла 18-летняя девушка. Они выжили, но пострадали от удара молнии и прошли лечение в больнице.

Семья Тедеско подала в суд на окружной школьный совет. Согласно иску, совет причастен к произошедшему, так как не предупредил женщину и других родителей и учащихся об опасных погодных условиях и не принял необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность. «В частности, школьный совет заставляет родителей ждать детей на улице после окончания уроков в месте, не защищенном от дождя, грозы и других экстремальных погодных условий. Никакой защиты от непогоды не предусмотрено», — говорится в иске. Муж Тедеско требует от школьного совета возмещения ущерба в размере более 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что женщина с Филиппин вместе с племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и получила фатальный удар током. Когда на место прибыли парамедики, ее тело дымилось.

