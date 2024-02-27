Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:32, 27 февраля 2024Из жизни

Удар молнии погубил забиравшую детей из школы женщину

Click Orlando: в США молния ударила в стоявшую под деревом в парке женщину

Фото: Alexander Wolf / Globallookpress.com

В США удар молнии погубил женщину, забиравшую дочерей из школы. Об этом сообщает Click Orlando.

19 августа 2022 года Николь Тедеско из города Винтер-Спрингс, штат Флорида, отправилась в начальную школу, чтобы забрать домой двух детей. Она стояла под деревом в парке неподалеку от здания школы, когда в нее попала молния. Спасти ее не удалось.

Отмечается, что в этот момент с ней были 10-летняя дочь и домашняя собака, а рядом стояла 18-летняя девушка. Они выжили, но пострадали от удара молнии и прошли лечение в больнице.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Семья Тедеско подала в суд на окружной школьный совет. Согласно иску, совет причастен к произошедшему, так как не предупредил женщину и других родителей и учащихся об опасных погодных условиях и не принял необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность. «В частности, школьный совет заставляет родителей ждать детей на улице после окончания уроков в месте, не защищенном от дождя, грозы и других экстремальных погодных условий. Никакой защиты от непогоды не предусмотрено», — говорится в иске. Муж Тедеско требует от школьного совета возмещения ущерба в размере более 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что женщина с Филиппин вместе с племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и получила фатальный удар током. Когда на место прибыли парамедики, ее тело дымилось.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

      Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках

      В Европе создали автомобиль для подростков

      Удар молнии погубил забиравшую детей из школы женщину

      Отдыхающая в Таиланде туристка обвинила водителя мототакси в домогательствах

      Мужчины старше 30 лет дали советы молодым парням

      Продюсер «Женского стендапа» дала совет начинающим юмористкам

      Популярная 40-летняя актриса вышла в свет в откровенном образе

      Опасавшийся болезни россиянин заколол жену

      Байден раскрыл дату начала перемирия Израиля и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше