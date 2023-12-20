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21:02, 20 декабря 2023Из жизни

Женщина пошла посмотреть на гирлянды и получила фатальный удар током

Daily Mirror: филлипинка пошла посмотреть на гирлянды и умерла от удара током

Фото: Earvin Perias / Globallookpress.com

Женщина с Филиппин вместе с племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и получила фатальный удар током. Об этом пишет Daily Mirror.

17 декабря 28-летняя Кармелла Туонг отправилась в центр Дапитан-Сити с пятилетним сыном своей сестры. Наслаждаясь иллюминацией, филиппинка присела на металлическое заграждение возле здания городского совета, за которым стояли рождественские декорации. Потеряв равновесие, девушка упала на украшенную гирляндами платформу. Ее несколько раз сильно ударило током, после чего она потеряла сознание. Когда на место прибыли парамедики, ее тело дымилось.

Туонг привезли в больницу, однако врачи не смогли реанимировать ее. После происшествия местные власти сообщили, что начали расследование и очень серьезно относятся к случившемуся. «Мы намерены в точности выяснить причину происшествия и сделать все возможное, чтобы подобного больше никогда не произошло», — заявили чиновники. Правительство Дапитан-Сити также пообещало взять на себя все расходы, связанные с погребением Туонг.

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      Антонина Черташ
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