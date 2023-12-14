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09:11, 14 декабря 2023Из жизни

Молния ударила в 18 школьников во время уроков

EWN: в Конго молния ударила в школу и поразила 18 мальчиков и девочек

Фото: Max LaRochelle / Unsplash

В Демократической Республике Конго молния ударила в школу, когда в ней находились дети. Об этом сообщает Eyewitness News (EWN).

Утром 12 декабря во время уроков в поселке Букиринги провинции Итури дети убирали класс, когда заряд природного электричества поразил 18 из них. Прибывшие на место медики не смогли помочь пятерым — двум девочкам и трем мальчикам. По другим данным, пострадавших было от 5 до 13.

Чиновник, отвечающий за гражданскую оборону Итури, подтвердил факт произошедшего. Он отметил, что провинция особенно сильно страдает во время сезона дождей, при этом школы и другие здания часто разрушаются.

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      Никита Савин
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