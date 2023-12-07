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11:10, 7 декабря 2023Из жизни

Молния ударила в 11 членов одной семьи во время праздника

В Танзании молния ударила в 11 человек во время выпускного

Фото: Pxhere

В Танзании молния ударила в группу из 11 членов одной семьи. Об этом сообщает Daily News.

В воскресенье, 3 декабря, в деревне Мапарагве, семья из 11 человек собралась на праздник на открытом воздухе в честь выпускного одного из родственников. Началась гроза, и в них внезапно ударила молния. Пятеро из них выжили, а шестерых других спасти не удалось. Двое пострадавших были детьми.

Полиция попросила местных жителей соблюдать меры безопасности и не подвергать себя ненужному риску во время сезона дождей.

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Ранее сообщалось, что в Колумбии молния ударила в женщину из Венесуэлы, которая пришла с семьей на пляж. Этот момент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

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      Антонина Черташ
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