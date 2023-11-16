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21:07, 16 ноября 2023Из жизни

Момент удара молнии в женщину на пляже попал на видео

В Колумбии молния ударила в гулявшую по пляжу женщину и убила ее

В Колумбии молния ударила в женщину из Венесуэлы, которая пришла с семьей на пляж. Об этом сообщает Daily Mail.

Молния поразила 34-летнюю мать двоих детей Фройланис Ривас Роман в городе Картахена 14 ноября. Этот момент попал на видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, как в гулявшую по берегу женщину ударил разряд природного электричества, после чего она рухнула на песок. Проходивший рядом отдыхающий тоже упал, однако сразу же вскочил на ноги.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Роман была жива, когда ее погрузили автомобиль, однако по дороге в больницу у нее случился обширный инфаркт, и врачи оказались бессильны.

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За несколько часов до трагического происшествия власти выпустили предупреждение о надвигающейся непогоде и попросили граждан быть осторожными. Более того, выяснилось, что молния ударила в Роман уже после того, как спасатели попросили отдыхающих покинуть пляж из-за грозы.

Ранее в США одна медсестра спасла другую после прямого удара молнии. Медсестра Талита Тейшейра Падилья выгуливала собаку на одном из пляжей города Бостон, когда в нее ударила молния.

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      Никита Савин
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