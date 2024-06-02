«Зенит» благодаря голу на 95-й минуте в пятый раз стал обладателем Кубка России
«Зенит» обыграл «Балтику» и в пятый раз стал обладателем Кубка России
Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в финале Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В конце первого тайма счет открыл футболист «Балтики» Алекс Фернандес. Во второй половине игры равенство восстановил Нино. Зенитовцы выиграли благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й минуте.
«Зенит» стал обладателем Кубка России в пятый раз. «Балтика» никогда не выигрывала турнир.
«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок. «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из элитного дивизиона.