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20:01, 2 июня 2024Спорт

«Зенит» благодаря голу на 95-й минуте в пятый раз стал обладателем Кубка России

«Зенит» обыграл «Балтику» и в пятый раз стал обладателем Кубка России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в финале Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В конце первого тайма счет открыл футболист «Балтики» Алекс Фернандес. Во второй половине игры равенство восстановил Нино. Зенитовцы выиграли благодаря голу Нуралы Алипа на 95-й минуте.

«Зенит» стал обладателем Кубка России в пятый раз. «Балтика» никогда не выигрывала турнир.

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок. «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из элитного дивизиона.

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      Алексей Гусев
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