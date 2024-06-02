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20:19, 2 июня 2024Мир

У Украины появились претензии к идее НАТО выделить ей 100 миллиардов долларов

FT: У Украины есть претензии к идее НАТО выделить ей $ 100 млрд

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководство Украины было не в восторге от идеи НАТО согласовать выделение 100 миллиардов долларов Киеву, поэтому у властей появились претензии. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times (FT).

Дипломатический источник британского издания в НАТО рассказал, что сумма в 100 миллиардов долларов фактически дублирует уже имеющуюся помощь от членов альянса, не представляя собой отдельные денежные средства. По его словам, Киеву пытаются доказать, что таким образом удастся повысить эффективность координации и поставок.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — отметил собеседник газеты.

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине. По словам дипломата, НАТО готовит для Киева «мощный пакет помощи» и представит его на саммите, который состоится 9-11 июля. Он также отметил, что Вашингтон намерен действовать «осознанно и эффективно», когда речь идет о поддержке Украины.

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