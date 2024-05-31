Госсекретарь США анонсировал новый пакет помощи НАТО Украине

Блинкен: на предстоящем саммите НАТО представит новый пакет помощи Украине

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне страны альянса представят новый пакет помощи для Украины. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Кроме того, Блинкен заявил, что на предстоящем саммите альянс проработают «мостик» в военный блок для Украины.

Госсекретарь также пообещал, что США будут принимать к сведению запросы Киева об ударах американским оружием по российской территории, чтобы «приспосабливаться и адаптироваться» под них.