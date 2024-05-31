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16:41, 31 мая 2024Мир

Госсекретарь США заявил о проработке «мостика» в НАТО для Украины

Блинкен: страны НАТО проработают «мостик» в НАТО для Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Страны Североатлантического альянса проработают «мостик» в военный блок для Украины на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, трансляцию пресс-конференции вел Госдепартамент на YouTube.

«На саммите НАТО мы планируем предпринять конкретные шаги для того, чтобы Украина стала ближе к альянсу. Мы постараемся убедиться, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный», — сообщил госсекретарь.

Блинкен добавил, что страны-участницы блока «намерены обсудить и продвинуть интеграцию Украины в НАТО».

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на саммите обсудят перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, но «до приглашения не дойдет». Она подчеркнула, что обсуждения «будут сфокусированы на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост в членство».

Следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Дарья Устьянцева
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