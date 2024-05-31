США пообещали Украине подстроиться

Госсекретарь Блинкен: США будут подстраиваться под запросы Киева об ударах по РФ

Вашингтон будет принимать к сведению запросы Киева об ударах американским оружием по российской территории, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

Глава Госдепартамента, отвечая на вопрос о полномочиях украинской стороны в применении поставляемого оружия, подчеркнул, что Штаты «подстроятся и адаптируются» под соответствующие запросы.

Ранее стало известно, что США позволили украинской армии бить по территории России управляемыми дальнобойными ракетами GMLRS с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.