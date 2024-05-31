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16:01, 31 мая 2024Мир

В США назвали разрешенное для украинских ударов по России оружие

WSJ: США разрешат Украине бить по территории России артиллерией, HIMARS и GMLRS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

США разрешат Украине бить по территории России такими видами оружия, как ракетные системы залпового огня HIMARS, управляемые дальнобойные ракеты GMLRS, а также с помощью артиллерии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Виды оружия, которые США разрешат использовать украинским войскам в Харьковской области, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — утверждается в публикации.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден тайно позволил украинской армии наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки у границ Харьковской области.

Газета The New York Times также выяснила, что Пентагону поручили разработать точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Украина сможет наносить удары американским оружием.

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      Елизавета Мытарева
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