Пентагон передаст Украине инструкции насчет ударов по России. Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

NYT: Пентагон отправит ВСУ инструкции по применению оружия США по России

Пентагону поручили разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары американским оружием. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

Глава Пентагона Ллойд Остин уже передал необходимое поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

До этого издание Politico написало, что Байден тайно позволил ВСУ наносить удары американским оружием внутри России. В частности, он разрешил украинским военным совершать атаки возле границ Харьковской области.

Разрешить удары по территории России Байдена убедили его ближайшие помощники

Как отмечает NYT, госсекретарь Энтони Блинкен, после того, как вернулся из «отрезвляющей поездки» в Киев сказал Байдену, что запрет на удары по России ставят Украину в опасность, потому что ВС РФ наносят удары из «безопасного места» прямо на границе, пользуясь президентским запретом.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин также пришли к выводу, что география боев вокруг Харьков потребует исключения из правила. Один из собеседников NYT заявил, что Украина пострадала из-за «искусственной линии» посреди поля боя, которая не позволяла ей реагировать на разрушительные атаки. Салливан и Остин решили, что нет смысла ограничивать украинцев в ответе — даже при сохранении запрета на использование американской техники для ударов на большие расстояния вглубь России.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в официальной комментарии на брифинге рассказала, что передаваемое США Киеву оружие предназначено исключительно для применения на территории Украины.

Ранее уже были сообщения, что Украина использовала американское оружие для ударов по целям в России

В материале французского агентства AFP, в частности, упоминался эпизод, когда переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара. При этом не уточняется, какой именно тип вооружений применялся для атаки.

Немецкий таблоид Bild сообщал, что ВСУ как минимум один раз атаковали российские цели из переданной ФРГ системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot без ведома Берлина, после чего последовала гневная реакция из Берлина и Вашингтона, а также угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится.