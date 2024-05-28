Стало известно об использовании ВСУ системы Patriot для атак по российским целям

Bild: ВСУ атаковали российские цели из системы Patriot без ведома ФРГ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз атаковали российские цели из переданной ФРГ системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot без ведома Берлина. Об использовании Киевом западной техники для атак по России сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

«Украинская армия как минимум один раз использовала систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится», — сообщают журналисты.

Во вторник, 28 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал поставить Украине больше систем ПВО, в том числе американские Patriot. По его словам, Запад должен больше и интенсивнее помогать Киеву.

Ранее министр обороны королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен предложила союзникам Украины собрать систему ПВО Patriot из запчастей. Она сообщила, что в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с партнерами.